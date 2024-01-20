На Украине объявили в розыск экс-лидера запрещенной Компартии

Уточняется, что он разыскивается, как лицо, «скрывающееся от органов досудебного расследования». Датой его исчезновения указано 19 августа 2023 года. Симоненко обвиняется в публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенные лицом, которое является представителем власти. Экс-лидеру Компартии грозит наказание в виде пяти лет тюремного заключения.