Вице-премьеры красноярского правительства представили губернатору планы работы на 2024 год

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел в субботу, 20 января, совещание с вице-премьерами регионального правительства. Темой разговора стали стратегические направления развития и ключевые задачи на 2024 год.
Котюков заслушал планы на новый период от вице-премьеров: министра финансов края Владимира Бахаря, Сергея Кузьмина и Леонида Шорохова. В мероприятии также приняли участие первые заместители главы региона: председатель правительства края Сергей Верещагин и руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко.
«В представленных губернатору планах отражены приоритетные направления развития экономики, промышленности, агропромышленного комплекса, строительства, транспорта, цифрового развития и тарифной политики. Помимо этого, Михаил Котюков ознакомился с планами работы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение экологии, устойчивый рост доходов населения, производительность труда, повышения качества управления имуществом, осуществления закупок и финансового контроля», — рассказали в пресс-службе правительства.
Губернатор подчеркнул, что важно не просто достичь заявленных результатов по национальным целям развития, утвержденным президентом, но и выполнить это на «принципиально качественном уровне».
Напомним, впервые такой формат, как защита планов на год, был реализован в начале января. Тогда губернатору представили стратегии развития краевые министерства.