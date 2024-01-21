АО «Недвижимость Прикамья» с уставным капиталом 90 млн руб. является 100% дочерним обществом ПАО ИФ «Детство-1». Совладельцем этого инвестфонда числится ИК «Ермак», которую, как считается, контролирует семья Андрея Агишева. После ухода господина Агишева из политики и бизнеса (до 2010 года он возглавлял ООО «Пермрегионгаз») экс-депутат в предпринимательской деятельности не участвовал.
Связаться с Андреем Агишевым не удалось, известный редакции «Ъ-Прикамье» телефон был выключен. Источник в его окружении пояснил, что кадровая перестановка состоялась из-за того, что бывший директор АО «Недвижимость Прикамье» ушел из группы.
АО «Недвижимость Прикамья» владело различными объектами недвижимости группы «Ермак».
Экс-депутат заксобрания вернулся в бизнес
Бывший депутат заксобрания Андрей Агишев стал гендиректором пермского АО «Недвижимость Прикамье», говорится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 17 января. С 2009 года этим обществом руководил Александр Шардаков.
АО «Недвижимость Прикамья» с уставным капиталом 90 млн руб. является 100% дочерним обществом ПАО ИФ «Детство-1». Совладельцем этого инвестфонда числится ИК «Ермак», которую, как считается, контролирует семья Андрея Агишева. После ухода господина Агишева из политики и бизнеса (до 2010 года он возглавлял ООО «Пермрегионгаз») экс-депутат в предпринимательской деятельности не участвовал.