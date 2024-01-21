Глава МИД Франции опасается захвата Россией рынка зерна после победы на СВО

«К примеру, если Украина проиграет, 30% мирового экспорта попадут под контроль России, французская пшеница окажется под угрозой на мировых рынках», — заявил Сежурне.
По словам министра, такой объем российского зерна на рынке угрожает инфляцией и продовольственным кризисом во Франции. Он отметил, что поддержка Украины позволит не затягивать конфликт. «Эта помощь важна для президента Зеленского, поскольку ему нужно показать своему общественному мнению, что он по-прежнему пользуется поддержкой», — сказал Стефан Сежурне.
Из-за прекращения зерновой сделки, Украина вывозит свое зерно через территории близлежащих стран. Украинское зерно перенасыщает европейский рынок и снижает цену на продукцию. 15 сентября 2023 года Евросоюз снял эмбарго на ввоз зерна, что вызвало забастовки польских фермеров. Тогда Варшава ввела ограничения на ввоз украинского зерна внутри страны. На такое решение Киев подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). В свою очередь польские и румынские фермеры периодически блокируют пункты пропуска на границе с Украиной.
Александра Горошилова