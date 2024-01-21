Глава МИД Франции опасается захвата Россией рынка зерна после победы на СВО

Из-за прекращения зерновой сделки, Украина вывозит свое зерно через территории близлежащих стран. Украинское зерно перенасыщает европейский рынок и снижает цену на продукцию. 15 сентября 2023 года Евросоюз снял эмбарго на ввоз зерна, что вызвало забастовки польских фермеров. Тогда Варшава ввела ограничения на ввоз украинского зерна внутри страны. На такое решение Киев подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). В свою очередь польские и румынские фермеры периодически блокируют пункты пропуска на границе с Украиной.