Словакия возобновила сотрудничество в области культуры с Беларусью

В сообщении сказано, что решение приняла министр культуры Словакии Мартина Шимковичова. Уточняется, что запрет был снят с 15 января 2024 года. Отмечается, что во время пресс-конференции пресс-секретарь главы Минкульта Павел Чорба акцентировал внимание на том, что в мире десятки конфликтов, однако люди культуры и искусства не должны расплачиваться за это.