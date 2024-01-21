Парламент Молдовы в 2023 году денонсировал 20 соглашений с СНГ

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Парламент Республики Молдова в 2023 году денонсировал 20 соглашений с СНГ, данные представила пресс-служба законодательного форума в кратком отчете о его работе за год.
Так, в минувшем году парламент провел две очередные и одну внеочередную сессии, в ходе которых принял 455 нормативных актов. Было проведено 39 пленарных заседаний, общая продолжительность которых составила более 285 часов.
За год молдавские парламентарии также приняли 43 закона по гармонизации национального законодательства с законодательством Евросоюза.
В 2024 году Республика Молдова должна выплатить 6,5 миллиона леев, или 341 тысячу долларов США в качестве задолженности по взносам перед Межпарламентской ассамблеей стран СНГ. Процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ Молдова завершит 8 февраля нынешнего года, об этом ранее сообщала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она назвала шаги Молдовы по выходу из МПА СНГ и других заключенных в рамках содружества соглашений «антинародными и антимолдавскими». Закон о выходе страны из МПА СНГ молдавские депутаты приняли в окончательном чтении 20 июля 2023 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Грузия и Украина, которые числятся в СНГ, не работают в этом формате, а Молдова практически утратила свою идентичность, «но это их выбор».
С начала 2023 года власти Молдовы определили 100 договоров, заключенных в рамках СНГ. По состоянию на начало 2023 года, когда начался процесс денонсации, республика была участницей 282 договоров в рамках содружества.