В 2024 году Республика Молдова должна выплатить 6,5 миллиона леев, или 341 тысячу долларов США в качестве задолженности по взносам перед Межпарламентской ассамблеей стран СНГ. Процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ Молдова завершит 8 февраля нынешнего года, об этом ранее сообщала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она назвала шаги Молдовы по выходу из МПА СНГ и других заключенных в рамках содружества соглашений «антинародными и антимолдавскими». Закон о выходе страны из МПА СНГ молдавские депутаты приняли в окончательном чтении 20 июля 2023 года.