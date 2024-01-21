Украина пыталась сорвать евросаммит в Бульбоаке?: Представлены документы о слежке сотрудниками СИБ за украинскими дипломатами в Молдове

Из показанных известной журналисткой Натальей Морарь документов следует, что госбезопасность Молдовы ведёт тайную слежку за украинскими дипломатами, начав её незадолго до саммита Европейского политического сообщества в Бульбоаке.
Начало операции было положено письмом директора СИБ Александра Мустяцы в адрес и.о. генпрокурора Иона Мунтяну 4/977S с просьбой возбудить уголовное дело о шпионаже в рамках усилий по недопущению срыва саммита.
То есть украинские дипломаты хотели сорвать саммит в Бульбоаке с участием, в том числе, президента соседней страны Зеленского?
Ей-Богу, со спутниковыми тарелками на здании посольства России у СИБа бороться получалось лучше. Не менее смешно, но лучше.
Мунтяну направляет указание главе PCCOCS Виктору Фуртуна, а тот поручает дело прокурору Еуджениу Манолаки, который и возбуждает дело 2023760068 по статье 338 УК РМ.
Затем 4 мая контрразведка направляет Фуртунэ письмо 4/1047S, прося разрешение на слежку за украинскими дипломатами, членами их семей.
Слежка продолжается до сих пор, координирует её офицер СИБ Тудор Кашу. В подтверждение показывают один из протоколов слежки за сотрудником посольства Украины.