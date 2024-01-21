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Украина пыталась сорвать евросаммит в Бульбоаке?: Представлены документы о слежке сотрудниками СИБ за украинскими дипломатами в Молдове

Из показанных известной журналисткой Натальей Морарь документов следует, что госбезопасность Молдовы ведёт тайную слежку за украинскими дипломатами.

Из показанных известной журналисткой Натальей Морарь документов следует, что госбезопасность Молдовы ведёт тайную слежку за украинскими дипломатами, начав её незадолго до саммита Европейского политического сообщества в Бульбоаке.

Начало операции было положено письмом директора СИБ Александра Мустяцы в адрес и.о. генпрокурора Иона Мунтяну 4/977S с просьбой возбудить уголовное дело о шпионаже в рамках усилий по недопущению срыва саммита.

То есть украинские дипломаты хотели сорвать саммит в Бульбоаке с участием, в том числе, президента соседней страны Зеленского?

Ей-Богу, со спутниковыми тарелками на здании посольства России у СИБа бороться получалось лучше. Не менее смешно, но лучше.

Мунтяну направляет указание главе PCCOCS Виктору Фуртуна, а тот поручает дело прокурору Еуджениу Манолаки, который и возбуждает дело 2023760068 по статье 338 УК РМ.

Затем 4 мая контрразведка направляет Фуртунэ письмо 4/1047S, прося разрешение на слежку за украинскими дипломатами, членами их семей.

Слежка продолжается до сих пор, координирует её офицер СИБ Тудор Кашу. В подтверждение показывают один из протоколов слежки за сотрудником посольства Украины.