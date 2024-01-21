The Telegraph: Украина строит «линию Суровикина» для отражения наступления

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить строительство фортификационных сооружений на «всех основных направлениях». По данным The Telegraph, после этого строительство укреплений ускорилось в районе Лимана, под Авдеевкой и у Купянска.
The Telegraph отмечает, что новые оборонные укрепления Украины напоминают так называемую линию Суровикина — трехуровневую систему траншей, танковых ловушек и опорных пунктов, которую Россия успешно использовала для отражения украинского наступления.
При этом, по данным The Telegraph, Украина не будет создавать точно такую же оборонительную линию, так как ВСУ намерены вести «активную оборону»: совмещая защиту укреплений и наступательные операции. Как отмечает издание, с такой тактикой ВСУ смогли снова занять часть Харьковской области осенью 2022 года.
По данным The Telegraph, сейчас самые мощные укрепления в районе Чернигова, однако отмечается, что российская армия в этом районе вряд ли пойдет в наступление. При этом оборонительные сооружения на основных участках фронта возводят вдали от линии соприкосновения: главная линия обороны под Авдеевкой расположена в 16 км от города.
По информации The Telegraph, одна из главных целей ВСУ в 2024 году — пополнение войск и восстановление сил для нового наступления.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники украинских чиновников сообщало, что российские вооруженные силы могут провести летом 2024 года широкомасштабное наступление.