The Telegraph: Украина строит «линию Суровикина» для отражения наступления

По данным The Telegraph, сейчас самые мощные укрепления в районе Чернигова, однако отмечается, что российская армия в этом районе вряд ли пойдет в наступление. При этом оборонительные сооружения на основных участках фронта возводят вдали от линии соприкосновения: главная линия обороны под Авдеевкой расположена в 16 км от города.