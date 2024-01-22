Во Франции против закона об эмиграции на улицы вышли около 75 тыс. человек

Поправки в закон об иммиграции, принятом нижней палатой парламента в декабре 2023 года, внес парламент. Они ужесточают правила для мигрантов, в частности, ограничивают доступ к социальным пособиям, а также упрощают процесс выдворения нарушивших закон и вводят ежедневные квоты на мигрантов.