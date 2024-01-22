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Во Франции против закона об эмиграции на улицы вышли около 75 тыс. человек

В разных городах Франции прошли протесты против нового закона об иммиграции. По оценке МВД, на улицы вышли около 75 тыс. человек, передает Le Figaro. Через четыре дня Конституционный совет Франции должен вынести по этому законопроекту заключение.
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Источник: AP 2023

В Париже полиция насчитала 16 тыс. протестующих. Профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда» заявила о 150 тыс. манифестантов по всей Франции. Участники акции скандировали лозунги: «Отзовите закон», а также «Француз или мигрант — мы все рабочий класс».

Выступить против закона призвали более 200 французских знаменитостей. По их мнению, поправки знаменуют «идеологическую победу крайне правых»: речь идет о том, что голос националистической партии «Национальное объединение» будет решающим при голосовании в парламенте.

Поправки в закон об иммиграции, принятом нижней палатой парламента в декабре 2023 года, внес парламент. Они ужесточают правила для мигрантов, в частности, ограничивают доступ к социальным пособиям, а также упрощают процесс выдворения нарушивших закон и вводят ежедневные квоты на мигрантов.

Анастасия Ларина.