Во Франции против закона об эмиграции на улицы вышли около 75 тыс. человек

В Париже полиция насчитала 16 тыс. протестующих. Профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда» заявила о 150 тыс. манифестантов по всей Франции. Участники акции скандировали лозунги: «Отзовите закон», а также «Француз или мигрант — мы все рабочий класс».
Выступить против закона призвали более 200 французских знаменитостей. По их мнению, поправки знаменуют «идеологическую победу крайне правых»: речь идет о том, что голос националистической партии «Национальное объединение» будет решающим при голосовании в парламенте.
Поправки в закон об иммиграции, принятом нижней палатой парламента в декабре 2023 года, внес парламент. Они ужесточают правила для мигрантов, в частности, ограничивают доступ к социальным пособиям, а также упрощают процесс выдворения нарушивших закон и вводят ежедневные квоты на мигрантов.
Анастасия Ларина.