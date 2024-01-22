Кличко увидел на Украине признаки «вертикали и авторитаризма»

Кличко высказал свое мнение канадской газете The Globe and Mail 19 января, российские СМИ обратили внимание на интервью сегодня, 21 января.
Движение, которое мы видим сейчас, я не могу назвать демократическим. Это пахнет вертикалью и авторитаризмом.
«За этим стоит желание некоторых людей — я не могу называть их имена — они хотят, чтобы все было централизовано, и именно поэтому я вижу централизованные СМИ и телевидение на Украине, и они также пытаются централизовать власть, построить вертикаль», — сказал мэр Киева.
Виталий Кличко неоднократно обвинял федеральную власть в движении в сторону авторитаризма. 16 января он написал об этом в Telegram. По его словам власти притесняют независимые СМИ и журналистов и ведут «наступление на местное самоуправление». Мэр выступал с похожими заявлениями в декабре. Тогда он заявлял, что на Украине остался только один независимый институт — местное самоуправление, но и на него оказывается давление.
Леонид Уварчев