Кличко увидел на Украине признаки «вертикали и авторитаризма»

Виталий Кличко неоднократно обвинял федеральную власть в движении в сторону авторитаризма. 16 января он написал об этом в Telegram. По его словам власти притесняют независимые СМИ и журналистов и ведут «наступление на местное самоуправление». Мэр выступал с похожими заявлениями в декабре. Тогда он заявлял, что на Украине остался только один независимый институт — местное самоуправление, но и на него оказывается давление.