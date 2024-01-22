В Иркутске провели онлайн-встречу участников СВО с семьями

«Совместными усилиями будем продолжать решать все задачи, которые вы перед нами ставите. Благодаря позиции губернатора Игоря Кобзева с самого начала регион, в том числе Иркутск, активно помогает ребятам и их близким. Этим мы отличаемся от многих субъектов Российской Федерации. Каждый месяц наши коллеги выезжают на территории расположения воинских частей и в обязательном порядке оказывают целевую отраслевую поддержку. Это наш долг перед вами», — обратился к собравшимся мэр Руслан Болотов.