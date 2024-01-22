В Иркутске провели онлайн-встречу участников СВО с семьями

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре состоялся телемост с участниками специальной военной операции.
В Иркутске на связь с бойцами вышли их родные и близкие. Собравшихся приветствовали губернатор региона Игорь Кобзев и мэр города Руслан Болотов. Также подключились жители Братска, а с места расположения воинской части — глава города Сергей Серебренников.
«Сегодня прошло второе такое мероприятие. О возможности организации видеоконференции договариваемся с каждым из полков, где находятся наши ребята. Подобное живое общение не сравнится с сообщениями или звонками. Это не только поднимает дух солдат, но и позволяет оперативно обменяться актуальной информацией о происходящем. Формат родственники оценили положительно. Будем и дальше его продолжать», — подчеркнул Игорь Кобзев.
«Совместными усилиями будем продолжать решать все задачи, которые вы перед нами ставите. Благодаря позиции губернатора Игоря Кобзева с самого начала регион, в том числе Иркутск, активно помогает ребятам и их близким. Этим мы отличаемся от многих субъектов Российской Федерации. Каждый месяц наши коллеги выезжают на территории расположения воинских частей и в обязательном порядке оказывают целевую отраслевую поддержку. Это наш долг перед вами», — обратился к собравшимся мэр Руслан Болотов.
Родственников военнослужащих отметили благодарственными письмами за воспитание защитников Родины.
«Эмоции зашкаливают. У всех на глазах слезы радости от встречи с вами и гордости за вас. Возвращайтесь домой, берегите себя, мы вас очень любим и ждем», — сказала участница телемоста, сестра военнослужащего Кристина.
По информации пресс-службы мэрии, иркутяне, общественные организации и бизнес собирают гуманитарную помощь и направляют необходимое на передовую. Большая работа ведется с семьями: предоставляют меры социальной поддержки, а также адресно решают бытовые вопросы.