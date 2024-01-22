Дмитрий Махонин: Пермский край скорбит вместе с Донбассом

«Донецк обстрелян ВСУ, преступный киевский режим вновь специально бьет по мирным жителям — удар пришелся по продуктовому рынку, в выходной день. Более 20 погибших, десятки раненых. Пермский край скорбит вместе с Донбассом, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим».