Дмитрий Махонин: Пермский край скорбит вместе с Донбассом

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнование жителям Донбасса, где 21 января после обстрела Донецка погибли 27 мирных жителей. В своем телеграм-канале глава региона прокомментировал трагические события минувшего дня.
«Донецк обстрелян ВСУ, преступный киевский режим вновь специально бьет по мирным жителям — удар пришелся по продуктовому рынку, в выходной день. Более 20 погибших, десятки раненых. Пермский край скорбит вместе с Донбассом, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим».
В память о погибших 22 января в Донецке объявили днем траура.
Ранее, 30 декабря, Дмитрий Махонин выразил соболезнования жителям Белгородской области после обстрела Вооруженными силами Украины. Трагические события того дня унесли жизни 25 мирных жителей Белгорода.