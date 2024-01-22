Первый вице-премьер Забайкалья поедет на военную операцию добровольцем

Мирхайдаров — не первый российский чиновник, добровольно отправляющийся в зону военной операции на Украине. В сентябре 2022 года первый заместитель премьер-министра Башкирии Азат Бадранов вступил в добровольческий батальон имени Минигнали Шаймуратова. В ноябре того же года стал добровольцем глава городской администрации Читы Александр Сапожников. В июне 2023 года решение поехать в зону боевых действий принял мэр Петрозаводска Владимир Любарский. В ноябре он получил ранение, после того как его автомобиль ударил украинский беспилотник «Баба Яга».