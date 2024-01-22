Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Донецке. Накануне ВСУ нанесли удар по рынку в донецком микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона.
Этот удар Глеб Никитин назвал «еще одним актом настоящей бесчеловечности».
«Скорбим вместе с жителями республики. Здоровья и сил пострадавшим. Соболезнования близким погибших», — написал он в своём telegram-канале.
Глеб Никитин добавил, что сейчас в ДНР и в самом Донецке работает немало нижегородцев.
«У нас там очень много друзей, ставших по-настоящему родными», — отметил глава региона.
Власти Донецкой Народной Республики объявили понедельник, 22 января, днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке.