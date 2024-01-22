Губернатор Андрей Травников поручил усилить подготовку «целевиков» в новосибирских вузах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить подготовку студентов, поступивших на целевые места в вузах. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве региона 22 января.
— У нас инструмент целевой подготовки пока что эффективно работает только в медицине, слабо используется в системе образования и в отраслях экономики. 2024 будет годом моего особого внимания к этой проблеме.
Он также подчеркнул, что сегодня государство, и в том числе Правительство Новосибирской области, прикладывает большие усилия для укрепления вузов.
— Благодаря решениям, принятым нашим Президентом в последние годы, начиная с 2018 года, мы все почувствовали разворот в сторону регионов в части развития науки и университетов. Регионы должны развивать свой научно-образовательный потенциал темпами выше, чем столичные города, — сказал Андрей Травников.
В Новосибирской области обучается 850 студентов- «целевиков». Они каждый месяц получают стипендию в 5 тысяч рублей. Больше всего таких студентов в Новосибирске, Искитиме, Новосибирском, Тогучинском и Карасукском районах.
На 2024 годы в вузах региона предусмотрено больше 15 тысяч бюджетных мест, из них более 10 тысяч — места инженерного профиля, а также места в сфере информационных технологий.