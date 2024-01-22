Сенат конкретизировал условия для приостановления работы предприятий, сильно загрязняющих окружающую среду

Сенаторы Узбекистана на днях рассмотрели и одобрили закон, вносящий поправки в законы «Об охране природы», «Об охране атмосферного воздуха» и «Об экологическом контроле». Необходимость поправок аргументировалась расширением масштабов строительства, производства и урбанизации, а также увеличением в связи с этим количества выбросов в природную среду загрязняющих веществ.
В существующих законах предусмотрена возможность ограничения или приостановления деятельности объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду. Работа предприятий может быть приостановлена или ограничена по решению уполномоченных госорганов на срок не более 10 рабочих дней. При этом неточные формулировки в природоохранном законодательстве являются основаниями для возникновения коррупционных факторов.
«Такая ситуация может вызвать различные проблемы, недопонимания, недовольства и самое страшное — случаи коррупции. С этой точки зрения эти поправки очень важны. Потому что уровень индустриализации в нашей стране растет с каждым годом. В таких условиях увеличивается и масштаб воздействия на экологию. Особенно сегодня в таких крупных городах, как Ташкент, четкие правовые нормы имеют большое значение для предотвращения превышения уровня загрязнения воздуха».
Таким образом, в вышеуказанных законах формулировка «иной реальной угрозы жизни и здоровью населения» заменяется на «угрозы жизни и здоровью населения в связи со сверхнормативным загрязнением окружающей природной среды». Сенаторы пояснили, что понятие «иной реальной угрозы» является общим расплывчатым понятием, которое можно толковать и применять по личному усмотрению представителей госорганов.
По данным Минэкологии, результаты мониторинга показали, что за последний год уровень загрязнения атмосферы, воды и почвы от 552 источников 284 предприятий республики превысил норму. Кроме того, установлено, что уровень загрязнения от 269 источников 98 организаций превышал норму на регулярной основе. Это вызывает ухудшение состояния окружающей среды, негативное влияние на жизнь граждан, а также возмущения граждан.