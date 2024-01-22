Сенат конкретизировал условия для приостановления работы предприятий, сильно загрязняющих окружающую среду

«Такая ситуация может вызвать различные проблемы, недопонимания, недовольства и самое страшное — случаи коррупции. С этой точки зрения эти поправки очень важны. Потому что уровень индустриализации в нашей стране растет с каждым годом. В таких условиях увеличивается и масштаб воздействия на экологию. Особенно сегодня в таких крупных городах, как Ташкент, четкие правовые нормы имеют большое значение для предотвращения превышения уровня загрязнения воздуха».