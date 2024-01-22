В Кремле назвали удар ВСУ по рынку в Донецке чудовищным актом терроризма

«Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, в том плане, что они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Они наносят удары по людям, по гражданскому населению. Тот удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, это является чудовищным актом терроризма, потому что используется неизбирательное вооружение, которое повлекло жертвы такого большого количества людей», — сказал представитель Кремля.
Президенту доложили о случившемся, он дал необходимые поручения.
Минобороны и другие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобных террористических атак, продолжил Песков. Решения по оказанию медицинской помощи раненым принимаются на уровне республики.
«Естественно, будет продолжаться специальная военная операция, с тем, чтобы оградить наших людей от этой опасности», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попал, в частности, рынок в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них — два подростка.
По информации министра здравоохранения Михаила Мурашко, на стационарном лечении остается 21 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии. Донецкие врачи провели телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.
Понедельник в ДНР объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.