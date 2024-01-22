В Кремле назвали удар ВСУ по рынку в Донецке чудовищным актом терроризма

«Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, в том плане, что они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Они наносят удары по людям, по гражданскому населению. Тот удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, это является чудовищным актом терроризма, потому что используется неизбирательное вооружение, которое повлекло жертвы такого большого количества людей», — сказал представитель Кремля.