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В Кремле назвали удар ВСУ по рынку в Донецке чудовищным актом терроризма

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Удар ВСУ по рынку в Донецке, в результате которого погибли 27 человек, — чудовищный акт терроризма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Донецк
Источник: РИА "Новости"

«Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, в том плане, что они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Они наносят удары по людям, по гражданскому населению. Тот удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, это является чудовищным актом терроризма, потому что используется неизбирательное вооружение, которое повлекло жертвы такого большого количества людей», — сказал представитель Кремля.

Президенту доложили о случившемся, он дал необходимые поручения.

Минобороны и другие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобных террористических атак, продолжил Песков. Решения по оказанию медицинской помощи раненым принимаются на уровне республики.

«Естественно, будет продолжаться специальная военная операция, с тем, чтобы оградить наших людей от этой опасности», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он уточнил, что специальных заявлений Владимира Путина не планируется.

Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попал, в частности, рынок в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них — два подростка.

По информации министра здравоохранения Михаила Мурашко, на стационарном лечении остается 21 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии. Донецкие врачи провели телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Понедельник в ДНР объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.

Песков Дмитрий