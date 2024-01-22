В Севастополе объявили два выходных дня из-за проблем с подачей воды

В связи с подтоплением была отключена подстанция № 18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.