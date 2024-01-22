В Севастополе объявили два выходных дня из-за проблем с подачей воды

«Сегодня с 13 часов дня решением комиссии объявляем сокращенный рабочий день, соответствующий указ выпустим. Это связано с тем, что во многих учреждений нет подачи воды. Завтра объявляем выходной день. И среда тоже выходной день».
По его словам, к 20:00 24 января водоснабжение планируется полностью восстановить.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
В связи с подтоплением была отключена подстанция № 18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
По данным властей Севастополя, из-за резкого подъема уровня грунтовых вод и схода селевых потоков в реки, впадающие в Чернореченское водохранилище, резко повысилась мутность воды, показатели оказались превышены в десятки раз. Местами произошли подтопления. Сложилась сложнейшая ситуация для объектов ЖКХ, что привело к резкому уменьшению производительности очистных сооружений. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
По словам Развожаева, до настоящего момента полноценно запустить водоснабжение не удалось. Для стабилизации ситуации и наполнения системы водой, по оценкам коммунальшиков, необходимо порядка 55 часов.