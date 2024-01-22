Зеленский подписал указ о так называемых исторически населенных украинцами территориях РФ

Русофобия на протяжении последних лет была возведена в ранг государственной политики. С мая 2015 года в стране действует закон о декоммунизации, запрещающий коммунистическую пропаганду и символику. На практике власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего советского, но и от всего, что напоминало бы о вековых связях Украины и России. В стране не только уничтожают памятники и переименовывают улицы, но и запрещают советские и российские фильмы и книги.