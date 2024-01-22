Токаев сменил начальника Национального университета обороны

Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды 22 января 2024 года.
«Распоряжением главы государства Мустабеков Аскар Досбосынович назначен начальником Национального университета обороны Республики Казахстан», — сказано в официальном распоряжении.
Мустабеков до нового назначения являлся первым заместителем начальника Национального университета обороны по учебной работе — начальником учебно-методического управления. Доктор философии (PHD). Генерал-майор.
Еще одним распоряжением Альчекенов Лут Сапуович освобожден от должности начальника Национального университета обороны.