«Продленка» в школах Кишинева не будет бесплатной: Сколько придется платить родителям за своих чад

«Продленку» в школах Кишинева оставят на платной основе, заявил столичный мэр Ион Чебан.
«Муниципалитет разработал формулу, по которой родители смогут официально платить за группы продленного дня, и к концу недели мы завершим все бюрократические процедуры, чтобы разработать новые правила деятельности. Решение было принято после того, как в школах стали собираться неофициальные и неучтенные ежемесячные суммы за эти услуги», — пояснил Ион Чебан на еженедельном заседании мунслужб.
Муниципалитет предлагает родителям платить за группы продленного дня 360 леев за три часа и 690 леев за шесть часов. Плату будут получать по квитанциям.
При этом мэрия продолжает оплачивать, как и раньше, питание детей из этих категорий. Муниципалитет не прекратил школьное питание.