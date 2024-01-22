«Продленка» в школах Кишинева не будет бесплатной: Сколько придется платить родителям за своих чад

«Муниципалитет разработал формулу, по которой родители смогут официально платить за группы продленного дня, и к концу недели мы завершим все бюрократические процедуры, чтобы разработать новые правила деятельности. Решение было принято после того, как в школах стали собираться неофициальные и неучтенные ежемесячные суммы за эти услуги», — пояснил Ион Чебан на еженедельном заседании мунслужб.