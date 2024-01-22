Лавров заявил, что киевский режим находится «в агонии»

«Сегодня подавляющему большинству неангажированных экспертов совершенно очевидно, что ключевым фактором, препятствующим поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, является продолжающаяся поддержка Западом киевского режима, несмотря на его очевидную агонию и неспособность добиться продиктованной ему задачи по нанесению стратегического поражения России или, как стали говорить в последнее время, хотя бы по ослаблению моей страны», — отметил Лавров.
«Реальность состоит в том, что, несмотря на полный провал Вооруженных сил Украины на поле боя, западные покровители киевского режима продолжают подталкивать его с маниакальной настойчивостью к продолжению бессмысленного военного противостояния, — подчеркнул российский министр. — Делается это под лживыми лозунгами о том, что крах режима [президента Украины Владимира] Зеленского якобы представляет собой экзистенциальную угрозу для украинцев, которых Россия хочет поработить. Для тех, кто разбирался в генезисе украинского кризиса, очевидно, что в этих утверждениях нет ни капли правды».