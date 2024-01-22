Лавров заявил, что киевский режим находится «в агонии»

«Реальность состоит в том, что, несмотря на полный провал Вооруженных сил Украины на поле боя, западные покровители киевского режима продолжают подталкивать его с маниакальной настойчивостью к продолжению бессмысленного военного противостояния, — подчеркнул российский министр. — Делается это под лживыми лозунгами о том, что крах режима [президента Украины Владимира] Зеленского якобы представляет собой экзистенциальную угрозу для украинцев, которых Россия хочет поработить. Для тех, кто разбирался в генезисе украинского кризиса, очевидно, что в этих утверждениях нет ни капли правды».