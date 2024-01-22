Досаев собрал экстренное совещание оперштаба после землетрясения в Алматы

«Все системы жизнеобеспечения города подключены. Департамент полиции города работает в штатном режиме. Все школы и детсады открыты, работают пункты сбора населения. Служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные стационары, детские стационары, организации родовспоможения города работают в усиленном режиме. Убедительно просим не верить и не распространять недостоверную информацию. Просим доверять только официальным источникам», — говорится в сообщении акимата.