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Депутат из Новосибирска предложил освободить пострадавших сибиряков от оплаты ЖКХ

Предложение было поддержано комментаторами.

Депутат предложил освободить пострадавших новосибирцев от оплаты ЖКХ. Инициатором отмены коммунальных платежей за январь 2024 года стал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев. Он опубликовал пост у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Считаю, жители Новосибирска, пострадавшие в январе от аварий ЖКХ, должны быть освобождены от коммунальных платежей за январь месяц за счёт СГК», — написал парламентарий.

Предложение было поддержано комментаторами, но проскользнули и нотки неуверенности — некоторые полагают, что основные расходы в итоге все равно лягут на плечи новосибирцев.

ЖКХ