Депутат из Новосибирска предложил освободить пострадавших сибиряков от оплаты ЖКХ

Депутат предложил освободить пострадавших новосибирцев от оплаты ЖКХ. Инициатором отмены коммунальных платежей за январь 2024 года стал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев. Он опубликовал пост у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».