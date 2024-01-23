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Президент будет находиться в Алматы два дня

Глава государства проведет совещание в здании акимата, отремонтированном после январских событий.
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Источник: AP 2023

Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершит двухдневный визит в Алматы, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-секретаря президента Берика Уали.

«Президент Касым-Жомарт Токаев совершит запланированную ранее командировку в Алматы 24—25 января. Глава государства посетит ряд объектов, в том числе отремонтированное после январских событий здание акимата, где проведет совещание по ситуации в городе», — сообщил Берик Уали на своей странице в сети Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Напомним, 23 января в южном мегаполисе было зарегистрировано землетрясение. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы — на территории Кыргызстана.

По данным Управления здравоохранения города, в результате стихии пострадали восемь человек. Трое из них выпрыгнули со 2 и 3 этажей, пятеро получили травмы, выбегая из дома. Люди были доставлены в стационары. После оказания им всей необходимой медицинской помощи пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение.