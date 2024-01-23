Президент будет находиться в Алматы два дня

По данным Управления здравоохранения города, в результате стихии пострадали восемь человек. Трое из них выпрыгнули со 2 и 3 этажей, пятеро получили травмы, выбегая из дома. Люди были доставлены в стационары. После оказания им всей необходимой медицинской помощи пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение.