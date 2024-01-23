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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове и городе Шостка Сумской области Украины, сообщило местное издание «Новости.Live» в Telegram-канале.
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Источник: AP 2023

«Взрывы слышали и в Шостке на Сумщине… В Харькове прозвучал взрыв», — говорится в сообщениях издания.

Позднее мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию о серии взрывов в городе, опубликовав соответствующую информацию в своем Telegram-канале.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве и Днепропетровской области.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.