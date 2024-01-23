Мэр Орлов: один из старейших детских лагерей начнут ремонтировать в 2024 году

— Он основан еще в 1937 году. Инфраструктура лагеря остро нуждается в обновлении. В 2021 году здесь была открыта современная столовая на 200 мест, но этого недостаточно. С этого года лагерь будет закрыт на капитальный ремонт, — пояснил градоначальник.