Мэр Орлов: один из старейших детских лагерей начнут ремонтировать в 2024 году

В Свердловской области проведут капитальный ремонт в одном из старейших детских загородных лагерей — имени Гайдара. Работы начнутся в 2024 году. Их планируют завершить уже в 2025 году. Об этом сообщил в личном Telegram-канале мэр Алексей Орлов.
— Он основан еще в 1937 году. Инфраструктура лагеря остро нуждается в обновлении. В 2021 году здесь была открыта современная столовая на 200 мест, но этого недостаточно. С этого года лагерь будет закрыт на капитальный ремонт, — пояснил градоначальник.
Ремонт начнут проводить с кровли спального корпуса. Вскоре начнется подготовка проектно-сметной документации на капремонт, который проведут в двух корпусах проживания. Планируется, что лагерь сможет работать круглый год.
Отмечается, что уральским детям на время ремонта будут предложены места в других лагерях. Всего ежегодно в такие учреждения отправляются около 26 тысяч юных екатеринбуржцев. Именно поэтому необходимо провести капитальный ремонт в таких местах.