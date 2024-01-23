Радий Хабиров: «Светлые улицы — не только эстетика, это и безопасность, и комфорт»

Радий Хабиров вспомнил, как еще несколько лет назад по многих поселениях, если и стояли столбы освещения, то либо не работали, либо были сознательно выключены из-за отсутствия денег.
— А ведь светлые улицы — не только эстетика, это и безопасность, и комфорт. И мы каждый год закладываем средства на решение этой проблемы, — написал он.
Так, в 2023 году в Башкирии установили восемь тысяч светильников и почти три тысячи опор — стоимость работ составила 300 млн рублей.
— Это, конечно, не та сумма, которая позволит сиюминутно закрыть все вопросы, — добавил глава республики. — Но, как и во всех делах, мы работу эту делаем планомерно, поступательно и будем её продолжать.