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«Истории с котом Твиксом могло не быть при наличии закона» — Константин Толкачев

Председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев прокомментировал историю с котом Твиксом, которого проводница обрекла на верную смерть, выгнав из поезда. По его мнению, этой ситуации можно было избежать, если бы животное было защищено законодательно.

«Депутаты Госсобрания неоднократно предлагали внести изменения в федеральный закон “Об ответственном обращении с животными”. Один из наших законопроектов предполагал введение обязательной идентификации животных путем нанесения несмываемых или неснимаемых меток или другими способами при условии, что они исключают причинение вреда здоровью, — сказал Константин Толкачев. — Если бы кота визуально можно было определить как домашнего, вероятно, вся страна сейчас не обсуждала бы его гибель».

Спикер регионального парламента отметил, что история кота Твикса — повод вновь указать на важность законодательного регулирования отношений в области обращения с животными.

«К сожалению, наши инициативы в Госдуме не были поддержаны, но случившееся еще раз показывает необходимость комплексного решения вопросов защиты домашних питомцев на законодательном уровне», — заключил Константин Толкачев.

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