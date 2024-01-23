«Истории с котом Твиксом могло не быть при наличии закона» — Константин Толкачев

«Депутаты Госсобрания неоднократно предлагали внести изменения в федеральный закон “Об ответственном обращении с животными”. Один из наших законопроектов предполагал введение обязательной идентификации животных путем нанесения несмываемых или неснимаемых меток или другими способами при условии, что они исключают причинение вреда здоровью, — сказал Константин Толкачев. — Если бы кота визуально можно было определить как домашнего, вероятно, вся страна сейчас не обсуждала бы его гибель».