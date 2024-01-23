Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин встретился с министром культуры РФ

Среди них одними из главных являются мероприятия в области культуры, прошедшие во время юбилейного года.
— Сейчас окончены ремонтные и восстановительные работы более чем на сотне различных объектов краевой столицы, — отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин. — К ним относятся пермский институт культуры, где ранее размещалось духовное училище, здание краевого музея, известное как Дом Мешкова, бывшая гостиница «Королёвские номера» и другие.
Помимо того, окончено возведение новой сцены пермского театра юного зрителя, где смогут разместиться двести зрителей. Построенное здание соединили с главным зданием ТЮЗа, здесь появился стеклянный атриум и теплый переход из одного строения в другое. И как итог, сейчас в Перми возник театральный квартал.
Концертом произведений Людвига ван Бетховена откроется после капитальной реставрации большой зал пермской краевой филармонии. По мнению специалистов, сейчас он является уникальным музыкальным объектом для всей России, потому что здесь можно выступать в двух режимах, симфоническом и театральном. Также в большом зале филармонии сделали подъемные механизмы для хора и музыкальных инструментов.
Также в Перми заканчиваются в настоящее время работы еще на двух значимых для города объектах. Это возведение нового здания для краевой галереи и ввод в эксплуатацию музыкальной школы. В галерее появятся библиотека, зона для детей и кафе. Первая выставка откроется здесь осенью этого года. А краевая музыкальная школа примет первых учеников в сентябре, всего здесь смогут получать музыкальное образование 350 детей со всего Пермского края.