Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин встретился с министром культуры РФ

Также в Перми заканчиваются в настоящее время работы еще на двух значимых для города объектах. Это возведение нового здания для краевой галереи и ввод в эксплуатацию музыкальной школы. В галерее появятся библиотека, зона для детей и кафе. Первая выставка откроется здесь осенью этого года. А краевая музыкальная школа примет первых учеников в сентябре, всего здесь смогут получать музыкальное образование 350 детей со всего Пермского края.