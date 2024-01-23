Сколько денег выделяют Назарбаев Университету, рассказал Саясат Нурбек

Журналисты поинтересовались у Саясата Нурбека, не потеряет ли Казахстан Назарбаев университет при пересмотре механизма финансирования.
Министр науки заявил, что финансирование вуза сохранили.
«Я могу сказать, что по Назарбаев Университету на уровне приблизительно прошлого года, примерно 42 млрд тенге мы сохранили финансирование. И следующие три года мы также будем его поддерживать. Сюда входит и государственный образовательный заказ, который мы размещаем, и так называемые целевые вклады. Поэтому не надо переживать, мы финансирование на уровне прошлого года сохраняем на ближайшие три года — это уже в бюджете зафиксировано».
Нет, по его словам, и планов по увеличению стоимости обучения на платном отделении.
«Мы с прошлого года увеличиваем стоимость гранта. По платному отделению — здесь мы держим консервативную политику, сильных изменений не будет. Мы увеличиваем стоимость государственного образовательного гранта, так как основной заработок сейчас у региональных вузов — за счет грантов. По платному обучению мы держим цены», — резюмировал министр науки и высшего образования.
17 мая 2023 года Саясат Нурбек заявил, что его задача как министра науки и высшего образования — «развить и полноценно использовать потенциал Назарбаев университета, чтобы он задышал и стал действительно большим исследовательским университетом».