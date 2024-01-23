Сколько денег выделяют Назарбаев Университету, рассказал Саясат Нурбек

«Я могу сказать, что по Назарбаев Университету на уровне приблизительно прошлого года, примерно 42 млрд тенге мы сохранили финансирование. И следующие три года мы также будем его поддерживать. Сюда входит и государственный образовательный заказ, который мы размещаем, и так называемые целевые вклады. Поэтому не надо переживать, мы финансирование на уровне прошлого года сохраняем на ближайшие три года — это уже в бюджете зафиксировано».