На SuperJob ищут Президента Российской Федерации

В вакансии также указано, что в случае избрания работодателем предоставляются личный самолет, государственная квартира, государственная дача, а также полное содержание за государственный счет (медицинское обслуживание, питание, транспорт, занятия спортом, образование, отдых) для Президента и членов его семьи, персональный кабинет с видом на Кремль (изнутри), проезд от места проживания к месту работы без пробок. Условия выхода на пенсию оговариваются отдельно с каждым успешным кандидатом. Зарплата «белая», по договоренности (постоянно индексируется), оформление по ТК.