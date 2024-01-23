Владимир Путин установил статус многодетных семей и определил меры их поддержки

Согласно документу, в России официально устанавливается статус многодетных семей, также определены основные меры их поддержки.
«Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно».
Отмечается, что многодетным семьям будут предоставлять социальную поддержку до достижения старшим ребенком возраста 18 или 23 лет при условии его очного обучения в образовательной организации.
Так, в соответствии с законодательством многодетным семьям гарантируются: предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей; предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений; досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей; профессиональное обучение многодетных родителей и получение ими дополнительного профессионального образования в целях обеспечения их качественной занятости; право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории России независимо от места жительства в порядке и на условиях, которые определены в субъектах РФ.
Высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовано установить следующие меры социальной поддержки многодетных семей: бесплатное обеспечение детей до шести лет лекарствами по рецептам; предоставление обучающимся общеобразовательных организаций бесплатного проезда; предоставление бесплатного питания обучающимся; обеспечение обучающихся одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения; прием детей в ясли и детсады в первоочередном порядке; предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30% от установленного размера оплаты; содействие в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков, обеспеченных необходимыми объектами инфраструктуры; определить порядок и условия предоставления многодетным семьям мер соцподдержки.
Глава государства также поручил правительству установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, и обеспечить ведение банка данных о таких семьях.
Напомним, в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому нынешний, 2024 год объявлен Годом семьи. Ранее «Башинформ» рассказывал, каким будет всероссийский Год семьи в Башкирии.