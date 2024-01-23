Владимир Путин установил статус многодетных семей и определил меры их поддержки

Так, в соответствии с законодательством многодетным семьям гарантируются: предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей; предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений; досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей; профессиональное обучение многодетных родителей и получение ими дополнительного профессионального образования в целях обеспечения их качественной занятости; право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории России независимо от места жительства в порядке и на условиях, которые определены в субъектах РФ.