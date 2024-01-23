Мэр Екатеринбурга утвердил 11 членов нового состава Общественной палаты

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил 11 членов Общественной палаты уральской столицы, подписав соответствующее постановление.
В состав вошли: Андрей Беседин, Яков Силин, Олег Гущин, Андрей Мисюра, Евгений Мордовин, Ирина Лихачева, Фарит Набиуллин, Елена Романова, Дмитрий Чукреев, Данил Рябинин и Анатолий Слудных.
Общественная палата Екатеринбурге состоит из 33 человек. Еще 11 членов палаты определят депутаты гордумы. Сформированному составу затем предстоит выбрать еще 11 коллег путем голосования.