Все депутаты Госдумы от Новосибирской области выступили за конфискацию имущества врагов страны

Проект закона предполагает поправки в УК и УПК, предусматривающие наказания за преступления против государства, в частности, диверсионную деятельность, распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории страны, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и нарушению территориальной целостности РФ, а также публичные призывы к деятельности против безопасности государства.