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Все депутаты Госдумы от Новосибирской области выступили за конфискацию имущества врагов страны

Депутаты Госдумы от Новосибирской области выступили за конфискацию имущества врагов государства. Все восемь парламентариев от региона поставили свои подписи под законопроектом.

Все депутаты Госдумы от Новосибирской области выступили за конфискацию имущества осужденных за преступления против безопасности государства.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 22 января, рассмотрен он будет 24 января. Под законопроектом свои подписи поставили все депутаты от Новосибирской области: Александр Жуков, Игорь Антропенко, Олег Иванинский, Виктор Игнатов, Дмитрий Савельев, Ренат Сулейманов, Александр Аксененко и Александр Терентьев.

Всего под законопроектом подписались 395 из 450 депутатов.

Проект закона предполагает поправки в УК и УПК, предусматривающие наказания за преступления против государства, в частности, диверсионную деятельность, распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории страны, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и нарушению территориальной целостности РФ, а также публичные призывы к деятельности против безопасности государства.

Поправки предусматривают конфискацию имущества преступников для пресечения финансирования указанных преступлений. Кроме того, врагов государства планируют лишать государственных наград, почетных, воинских и специальных званий.