В Перми депутаты лишили рекламные конструкции звуковых и динамических эффектов

Согласно принятому решению, демонстрация изображений на рекламных конструкциях будет производиться с использованием технологии статичного изображения, без использования динамических и звуковых эффектов, без видеоизображения. Это требование также коснется и режима смены статичных изображений. Принятые изменения не коснутся стационарных медиафасадов.