В Перми депутаты лишили рекламные конструкции звуковых и динамических эффектов

В ходе январского пленарного заседаний Пермской гордумы депутаты в первом чтении внесли изменения в порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций города.
Согласно принятому решению, демонстрация изображений на рекламных конструкциях будет производиться с использованием технологии статичного изображения, без использования динамических и звуковых эффектов, без видеоизображения. Это требование также коснется и режима смены статичных изображений. Принятые изменения не коснутся стационарных медиафасадов.
Проект этого решения депутаты приняли единогласно при одном воздержавшемся.
На заседании гордумы также заслушали доклад о подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению внесения изменений в Устав города Перми. В состав оргкомитета депутатский корпус делегировал Васиимя Кузнецова и Максима Спиридонова.