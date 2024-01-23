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Александр Дрозденко рассказал, как в Ленобласти будут бороться с вражескими дронами

На встрече с депутатами регионального Заксобрания Александр Дрозденко рассказал, что в Ленинградской области будут приняты дополнительные меры безопасности в связи с недавними атаками беспилотников.
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Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на то, что сегодня сложное время, и вы знаете, какие дополнительные расходы и обязательства мы несем, буквально вчера в рамках оперативного Штаба мной принято решение о выделении средств из резервного фонда для организации помощи и поддержки наших вооруженных сил. В том числе дополнительное выставление систем раннего обнаружения и электронного воздействия на беспилотные летательные аппараты. Здесь мы работаем совместно с Министерством обороны».

сказал Алексанр Дрозденко

Губернатор отметил, что обстановка в области стабильная и контролируемая.

«Также мы рассчитываем, что наш крупный бизнес примет меры по дополнительной защите, с тем, чтобы нам не повторять ту ситуацию, которая у нас возникла на терминале “Новатэк”.

подчеркнул Александр Дрозденко