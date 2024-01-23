Александр Дрозденко рассказал, как в Ленобласти будут бороться с вражескими дронами

«Несмотря на то, что сегодня сложное время, и вы знаете, какие дополнительные расходы и обязательства мы несем, буквально вчера в рамках оперативного Штаба мной принято решение о выделении средств из резервного фонда для организации помощи и поддержки наших вооруженных сил. В том числе дополнительное выставление систем раннего обнаружения и электронного воздействия на беспилотные летательные аппараты. Здесь мы работаем совместно с Министерством обороны».