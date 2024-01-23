Администрация президента: премия Майи Санду не является подарком

В НАЦ заявили, что «правовой режим подарков не применим» в случае присуждения премий, учитывая, что термин «премия» не встречается в перечне терминов, ограничивающих понятие «подарок» согласно ст. 16 п. (1) Закона о неподкупности«. Также в ведомстве указали, что премия “Тимишоара за европейские ценности” была учреждена решением местного совета и “открыто опубликована на сайте мэрии”.