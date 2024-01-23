Администрация президента: премия Майи Санду не является подарком

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы опубликовал ответ на запрос администрации президента о статусе полученной главой государства премии «Тимишоара за европейские ценности», к которой прилагается 30 тысяч евро.
В НАЦ заявили, что «правовой режим подарков не применим» в случае присуждения премий, учитывая, что термин «премия» не встречается в перечне терминов, ограничивающих понятие «подарок» согласно ст. 16 п. (1) Закона о неподкупности«. Также в ведомстве указали, что премия “Тимишоара за европейские ценности” была учреждена решением местного совета и “открыто опубликована на сайте мэрии”.
Глава аппарата президента Адриан Бэлуцел заявил, что «манипулирование терминами с целью очернения президентского института является инструментом пропаганды».
«Премии — это признание заслуг, и их присуждение — обычая практика на международном уровне. Такие награды получали в том числе премьер-министры и президенты стран», — отметил Бэлуцел.
В администрации главы государства также отметили, что Майя Санду решит, как использовать денежную премию после того, как они поступят.
Президент Молдовы Майя Санду стала лауреатом премии Тимишоара за европейские ценности (Timişoara pentru Valori Europene) в субботу, 13 января. Награду молдавскому президенту вручил мэр этого румынского города Доминик Фриц. К награде прилагается денежная премия в размере 30 тысяч евро. По словам Фрица, средства для нее предоставлены предпринимателями Тимишоары.