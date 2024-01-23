С карты Челябинской области исчезли два района

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что из-за отсутствия перспектив для жизни, инфраструктуры и самих жителей в Челябинской области исчезнут четыре населенных пункта. Поселки и деревни будут ликвидированы в Карталинском и Троицком муниципальных районах.