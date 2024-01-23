С карты Челябинской области исчезли два района

«Согласовать изменение статуса Пластовского района на статус Пластовского округа с административным центром в городе Пласт. Согласовать упразднение Пластовского района, Борисовского сельсовета, Демаринского сельсовета, Кочкарского сельсовета, города Пласт, Степнинского сельсовета», — сказано на портале официальной правовой информации.
Вместо Нязепетровского района и Нязепетровского городского поселения и сельских поселений Ункурдинское, Гривенское, Шемахинское, Кургинское появится Нязепетровский округ.
Законодательное собрание региона будет согласовывать изменения на карте Челябинской области в ближайшем будущем.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что из-за отсутствия перспектив для жизни, инфраструктуры и самих жителей в Челябинской области исчезнут четыре населенных пункта. Поселки и деревни будут ликвидированы в Карталинском и Троицком муниципальных районах.