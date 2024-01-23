Кадыров предложил выгнать из Госдумы депутата Матвеева

В начале января депутат Матвеев заявил в эфире на канале у блогера Павла Иванова, что после завершения СВО в России могут начаться столкновения с мигрантами, исповедующими ислам радикального толка. Парламентарий считает, что таких приезжих не устраивает «Россия в светском виде и в роли православной цивилизации», поэтому после окончания спецоперации, когда с фронта вернутся бойцы, могут начаться стычки.