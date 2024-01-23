Как встретили Шавката Мирзиёева в Китае — фото

В украшенном флагами двух государств международном аэропорту «Шоуду» в честь высокого гостя был выстроен почётный караул, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Шавката Мирзиёева встретили министр культуры и туризма КНР Сунь Ели и другие официальные лица. В соответствии с программой визита завтра, 24 января в Пекине президент Узбекистана проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Также запланирован ряд двусторонних встреч с официальными лицами и представителями деловых кругов Китая.