Суд отклонил апелляцию Трампа по делу о штурме Капитолия

Республиканец неоднократно позволял себе критические высказывания в адрес спецпрокурора, требовал отвода судьи и смены места проведения процесса по делу о беспорядках в Конгрессе в Вашингтоне в январе 2021 года. Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.