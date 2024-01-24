Глава Новосибирска, покидая мэрию, извинился перед коллегами

«Мне хотелось бы сейчас, прежде всего, сказать спасибо всем новосибирцам за поддержку: два раза они доверили нам с вами управлять городом. Если бы не было этой поддержки, то все наши с вами начинания, все наши с вами дела было бы невозможно сделать», — приводит слова Анатолия Локтя «BFM-Новосибирск».
Анатолий Локоть также отметил, что решение об уходе с руководящего поста не было для него спонтанным. Он сообщил, что о своих планах пока ничего рассказать не может.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушел в отпуск 30 декабря с последующим увольнением.