«Закатывать рукава, работать». Омский губернатор побывал в Полтавском районе

Самый ценный ресурс любой территории — неравнодушные люди, а потому в списке первоочередных задач рабочего графика Виталия Хоценко — встреча с сельчанами, в том числе в неформальной обстановке.
Подробности в материале omsk.aif.ru.
В гостях у бойца СВО
Виталий Хоценко побывал в гостях у семьи участника СВО Артёма Сапарбаева. На службу он был призван в сентябре 2022 года. На передовую ушёл со сцены. До мобилизации молодой человек работал хормейстером в Полтавском КДЦ «Русь», а на СВО возглавил десантно-штурмовой взвод. В боях Артём получил ранение, сейчас находится дома на реабилитации в окружении дружной семьи. Вместе с супругой Оксаной они воспитывают четырёх детей.
Губернатор поблагодарил солдата за достойное несение службы и предложил необходимую помощь, отметив, что в Омской области действует широкий спектр мер поддержки для участников СВО и их семей.
Инвестпроекты — путь к развитию
СПК «Большевик» — крупнейшее сельхозпредприятие Полтавского района, имеющее статус племенного завода. Уже четверть века хозяйство занимается разведением КРС. Молочное скотоводство — главное направление работы, но не единственное: в СПК выращивают зернобобовые и масличные культуры.
Шагать в ногу со временем помогает господдержка. Об этом Виталию Хоценко рассказал руководитель СПК «Большевик» Михаил Лещенко. Так, в 2023 году объём государственного финансирования предприятию составил 31,6 млн руб. В 2024-м сельскохозяйственный кооператив намерен реализовать инвестпроект по развитию производственной инфраструктуры, здесь построят животноводческий комплекс на 600 голов.
Побывал губернатор и у местного переработчика молсырья — производителя сыров и сырных продуктов ООО «Ястро-Переработка». На предприятии также по инвестпроекту планируют увеличить переработку молока с 200 до 600 тонн в сутки, запустить новые линии производства твёрдых сыров и масла.
«Будем помогать предприятиям развиваться. Для нас это дополнительные налоги в бюджет, рабочие места», — отметил Виталий Хоценко.
В современном ритме жизни
Глава региона посетил и объекты соцсферы. Проинспектировал врачебную амбулаторию в селе Вольное, построенную полгода назад в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным. На обслуживании медучреждения находятся 2000 жителей пяти населённых пунктов. В штате семь сотрудников. Фельдшеры познакомили Виталия Хоценко с условиями работы, показали имеющееся современное оборудование для оказания медпомощи населению.
Также губернатор встретился с коллективом Новоильинской средней школы: в этом учреждении нет кадрового голода и много молодых специалистов. Во многом это заслуга СПК «Большевик», который помогает учителям с жильём.
В школе обучаются около 1500 человек. Здесь работает школьная столовая, есть собственный театр, стадион, игровая площадка и спортзал, отремонтированный по федеральной программе. В 2023 году на базе школы открылась «Точка роста».
«По итогам поездки появится протокол решений. Планов много, нужно закатывать рукава и работать», — подытожил Виталий Хоценко.