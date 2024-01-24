«Закатывать рукава, работать». Омский губернатор побывал в Полтавском районе

Виталий Хоценко побывал в гостях у семьи участника СВО Артёма Сапарбаева. На службу он был призван в сентябре 2022 года. На передовую ушёл со сцены. До мобилизации молодой человек работал хормейстером в Полтавском КДЦ «Русь», а на СВО возглавил десантно-штурмовой взвод. В боях Артём получил ранение, сейчас находится дома на реабилитации в окружении дружной семьи. Вместе с супругой Оксаной они воспитывают четырёх детей.