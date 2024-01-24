В мажилисе поддержали отставку депутата Динары Шукижановой

В мажилисе проголосовали за прекращение полномочий Динары Шукижановой в качестве депутата нижней палаты парламента, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Динара Шукижанова родилась 15 января 1987 года в Карасуском районе Костанайской области. В 2008 году окончила Костанайский государственный университет им. Ахмета Байтурсынова по специальности «Финансы». В 2010 году окончила Университет международного бизнеса Алматы по специальности «Государственное и местное управление», имеет степень МВА.
В марте 2023 года стала депутатом мажилиса, входила во фракцию политической партии Respublica, была членом Комитета по экономической реформе и региональному развитию.
Является членом Ассоциации деловых женщин Казахстана.