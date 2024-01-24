В мажилисе поддержали отставку депутата Динары Шукижановой

Динара Шукижанова родилась 15 января 1987 года в Карасуском районе Костанайской области. В 2008 году окончила Костанайский государственный университет им. Ахмета Байтурсынова по специальности «Финансы». В 2010 году окончила Университет международного бизнеса Алматы по специальности «Государственное и местное управление», имеет степень МВА.