Глава Свердловского района Перми продлил контракт на полгода

Его новый контракт действует полгода — до июня 2024 года. Связаться с главой Свердловского района «Ъ-Прикамье» не удалось, он не ответил на звонок.



Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что контракт Александра Филиппова истекает 25 января. Он возглавляет район с 2021 года.



25 января истекает контракт у главы Индустриального района Дмитрия Дробинина. По данным «Ъ-Прикамье», он не будет продлен.



Ранее глава Перми Эдуард Соснин продлил контракты главам Дзержинского и Ленинского районов Александру Стяжкину и Александру Русанову.