Его новый контракт действует полгода — до июня 2024 года. Связаться с главой Свердловского района «Ъ-Прикамье» не удалось, он не ответил на звонок.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что контракт Александра Филиппова истекает 25 января. Он возглавляет район с 2021 года.
25 января истекает контракт у главы Индустриального района Дмитрия Дробинина. По данным «Ъ-Прикамье», он не будет продлен.
Ранее глава Перми Эдуард Соснин продлил контракты главам Дзержинского и Ленинского районов Александру Стяжкину и Александру Русанову.
Глава Свердловского района Перми продлил контракт на полгода
Как стало известно «Ъ-Прикамье», глава Свердловского района Перми Александр Филиппов согласился с предложенным ему мэром Перми Эдуардом Сосниным новым контрактом и на днях подписал его.
Его новый контракт действует полгода — до июня 2024 года. Связаться с главой Свердловского района «Ъ-Прикамье» не удалось, он не ответил на звонок.