Токаев подписал поправки по вопросам экспортно-кредитного агентства

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)”, — говорится в сообщении.
Законом предусматривается осуществление экспортно-кредитного агентства следующих видов деятельности:
- добровольное страхование экспортных кредитов, инвестиций и иных сделок, связанных с экспортом, и их перестрахование без соответствующей лицензии;
- предэкспортное и экспортное торговое финансирование посредством условных вкладов;
- функции финансового агента при субсидировании ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам БВУ, БРК, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям отечественных высокотехнологичных товаров и услуг обрабатывающей промышленности;
- предоставление гарантии в рамках исполнения экспортных сделок;
- оказание экспортерам информационно-консультационных услуг для урегулирования споров с зарубежными контрагентами.