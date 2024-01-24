Токаев подписал поправки по вопросам экспортно-кредитного агентства

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)”, — говорится в сообщении.