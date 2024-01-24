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Токаев подписал поправки по вопросам экспортно-кредитного агентства

Астана. 23 января. КазТАГ — Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам экспортно-кредитного агентства, сообщает пресс-служба Акорды.
Источник: КазТАГ

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)”, — говорится в сообщении.

Законом предусматривается осуществление экспортно-кредитного агентства следующих видов деятельности:

  • добровольное страхование экспортных кредитов, инвестиций и иных сделок, связанных с экспортом, и их перестрахование без соответствующей лицензии;
  • предэкспортное и экспортное торговое финансирование посредством условных вкладов;
  • функции финансового агента при субсидировании ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам БВУ, БРК, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям отечественных высокотехнологичных товаров и услуг обрабатывающей промышленности;
  • предоставление гарантии в рамках исполнения экспортных сделок;
  • оказание экспортерам информационно-консультационных услуг для урегулирования споров с зарубежными контрагентами.

экономика