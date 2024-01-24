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Назначены заместители председателя Торгово-промышленной палаты

Новые заместители займутся вопросами международного сотрудничества, анализа бизнес-среды и содействия предпринимателям.
Назначены заместители председателя Торгово-промышленной палаты
Источник: t.me/uzchamber

Расулов Дилшод Озодович назначен заместителем председателя Торгово-промышленной палаты по вопросам международного сотрудничества.

До назначения он работал заместителем заведующего одним из отделов в Администрации президента.

Курбанов Давронбек Кадамбаевич назначен заместителем председателя ТПП по направлению анализа бизнес-среды и оценки бизнес-показателей, содействия предпринимателям в вопросах рыночной инфраструктуры.

До этого назначения он занимал должность первого заместителя руководителя Межрегиональной налоговой инспекции по крупным налогоплательщикам.

экономика