Назначены заместители председателя Торгово-промышленной палаты

Расулов Дилшод Озодович назначен заместителем председателя Торгово-промышленной палаты по вопросам международного сотрудничества.
До назначения он работал заместителем заведующего одним из отделов в Администрации президента.
Курбанов Давронбек Кадамбаевич назначен заместителем председателя ТПП по направлению анализа бизнес-среды и оценки бизнес-показателей, содействия предпринимателям в вопросах рыночной инфраструктуры.
До этого назначения он занимал должность первого заместителя руководителя Межрегиональной налоговой инспекции по крупным налогоплательщикам.