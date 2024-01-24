В Ростове ищут президента Российской Федерации

В Ростове ищут кандидатов на пост президента Российской Федерации. Такая вакансия появилась в популярном сервисе по поиску работы. В объявлении указано, что опыт работы не требуется, занятость полная, пол и образование не имеют значения. Однако кандидату должно быть не меньше 35 лет. Он должен иметь активную жизненную позицию, быть патриотом своей страны, не иметь гражданства другого государства. Также будущий президент должен быть готов к переезду в Москву.