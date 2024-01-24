В Петербурге введут доплаты спортивным инструкторам

В Петербурге спортивным инструкторам, которые работают в районных центрах и спортивных секциях, будут доплачивать от 7 до 10 тысяч рублей в месяц. Соответствующий законопроект губернатора Заксобрание 24 января приняло в первом чтении.
Корректировка вносится в закон о системах оплаты труда работников госучреждений.
«Когда в январе прошлого года мы обсуждали изменения в Социальном кодексе, которыми установили выплаты заслуженным спортсменам Санкт-Петербурга, было, в частности, много вопросов о развитии массового спорта. Вот и пришло время обратить внимание на данное важное направление развития культуры и спорта в Санкт-Петербурге», — напомнил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко, презентуя законопроект.
Инициатива касается среднего звена — спортивных инструкторов, а именно сотрудников районных центров физкультуры, спорта и здоровья, пояснил Сухнко. «Это профессиональные тренеры, часто в прошлом заслуженные спортсмены, которые в районных учреждениях готовят молодых спортсменов, в том числе для спорта высоких достижений, а также, что немаловажно, организуют активных людей у себя в районах, которые уже не стремятся к спортивным высотам, а занимаются физической культурой для себя», — добавил он.
Для таких инструкторов предложено ввести ежемесячные выплаты от 7 до 10 тысяч рублей. Согласно законопроекту, претенденты должны иметь профессиональное высшее и среднее либо только среднее образование. Предполагается, что закон имеет обратную силу, и деньги будут начисляться с 1 января 2024 года.
Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский обратил внимание, что Смольный опять вносит в первоочередном порядке инициативу, с которой парламент можно было бы ознакомить заранее, перед голосованием. Сухенко ответил, что внести законопроект планировалось еще в 2023 году, но возникли «технические сложности».
Также представитель Смольного рассказал, что тренеры в Петербурге получают доход в среднем от 100 тысяч рублей и больше, а инструкторы — по 55−45 тысяч
рублей в месяц. Срочность Сухенко объяснил тем, чтобы инструкторы смогли начать получать деньги как можно раньше.
Кроме того, также в первом чтении парламент дополнил Социальный кодекс ежемесячной выплатой в размере 5 тысяч рублей для тех, кто имеет звание «почетный спортивный судья России», находится на пенсии, либо достиг возраста 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.