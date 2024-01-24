В Петербурге введут доплаты спортивным инструкторам

В Петербурге спортивным инструкторам, которые работают в районных центрах и спортивных секциях, будут доплачивать от 7 до 10 тысяч рублей в месяц. Соответствующий законопроект губернатора Заксобрание 24 января приняло в первом чтении.



Корректировка вносится в закон о системах оплаты труда работников госучреждений.



«Когда в январе прошлого года мы обсуждали изменения в Социальном кодексе, которыми установили выплаты заслуженным спортсменам Санкт-Петербурга, было, в частности, много вопросов о развитии массового спорта. Вот и пришло время обратить внимание на данное важное направление развития культуры и спорта в Санкт-Петербурге», — напомнил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко, презентуя законопроект.